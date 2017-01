Como retirar a camada de gordura da sopa

Compartilhar no Facebook

A sopa está quase pronta, mas você notou uma camada de gordura na superfície, coloque algumas folhas de alface inteiras na panela e a gordura vai aderir às folhas. Retire-as antes de servir

Mais saboroso

Congele suco de laranja, melancia ou abacaxi em forminhas de gelo. Na hora em que preparar o suco, junte os cubinhos do sabor congelado e bata tudo no liquidificador.

Azedinho

Coloque algumas gotinhas de limão ou laranja nas forminhas de gelo e use quando preparar coquetéis ou mesmo quando adicionar gelo ao refrigerante. O guaraná fica delicioso com gelo aromatizado com laranja.

Dica conhecida

Isto não é exatamente novidade, mas sempre é bom relembrar. Quando fizer suco de laranja, bata no liquidificador com um pedaço de cenoura. Fica gostoso e é rico em vitaminas. Sua pele vai agradecer.

Queijo mais gostoso

Quer deixar a macarronada mais saborosa, misture um pouco de gengibre em pó ao queijo parmesão. Distribua uma camada farta sobre o macarrão e sirva a seguir.

Pão fresquinho

O pão ficou um pouco duro, mas está bom para ser consumido, então o passe pelo leite ou água, deixando levemente encharcado e depois leve ao forno até ficar tostadinho.

Massa bem sequinha

Quando assar massa de torta, salpique a fôrma com maisena e açúcar.

Torta brilhante

Aquela cobertura que deixa as tortas de frutas brilhantes e com excelente aparência é feita com 1 xícara (chá) de água fria, 1 colher (sobremesa) de amido de milho e 1 colher (sopa) de açúcar. Cozinhe mexendo sempre até ferver. Espere esfriar um pouco e empregue.

O tempo do frango

Que atire a primeira pedra quem nunca foi a um churrasco e teve que “amargar” um pedaço de frango cru por dentro e por fora, todo torradinho. É que assar a carne de frango na churrasqueira requer um pouquinho de paciência. Vão aqui algumas dicas: num braseiro médio, a coxa e a sobrecoxa levam de 25 a 30 minutos para ficarem no ponto enquanto que o coração em 15 minutos pode ser saboreado; as asinhas levam menos tempo.

Bom churrasco

As carnes devem ser assadas no calor das brasas e nunca sobre o fogo. Coloque folhas de alecrim sobre o carvão da churrasqueira, dará um gostinho diferente ao churrasco.

Os acompanhamentos

Não pode faltar vinagrete, pois é uma mistura muito versátil, tanto acompanha a salada, como a linguiça e até serve de recheio para o pãozinho. Outro muito apreciado é a farofa que deve ser bem simples, no máximo frite cebola na manteiga e aí misture a farinha de mandioca. As saladas verdes são muito apreciadas, mas isso não descarta a maionese; ofereça arroz e até mesmo macarrão ao sugo, principalmente se houverem crianças na festa. Quanto às bebidas, cerveja, refrigerantes, suco e água.

Chá gostoso I

Antes de servir o chá, coloque um pedaço de casca de laranja no bule. Deixe em infusão alguns minutos; a bebida ficará com um delicioso aroma.

Chá gostoso II

Prepare o chá mate de acordo com sua preferência. Quando estiver pronto, mas ainda quente, junte folhas de hortelã e deixe tampado durante alguns minutos. Conserve na geladeira. É delicioso.

Boa mistura

Incremente o leite com chocolate. Coloque uma colherinha de café solúvel e misture bem. Sirva a seguir, bem quente e salpicado com canela em pó.