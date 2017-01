Principais informações da cidade de Rio Negro

A área total do município é de 604,138 km². É limítrofe ao estado de Santa Catarina, através do rio Negro, tendo sua sede integrada à cidade vizinha de Mafra, formando um aglomerado urbano de cerca de 80.000 habitantes; fenômeno típico de cidades irmãs, localizadas em margens opostas nos pontos de travessia de rios de grande porte, apresentando uma simbiose no relacionamento socioeconômico, comportando-se como uma cidade única. A região destaca-se também no setor de transportes, sendo cortada pelo principal corredor de transporte rodoferroviário que liga a Região Sul às demais regiões do País (BR-116 e tronco da América Latina Logística) e ainda pela BR-280.

A sede municipal dista 100 quilômetros de Curitiba e do Aeroporto Internacional Afonso Pena, os Portos de Paranaguá a 180 quilômetros, São Francisco do Sul a 120 quilômetros e do Porto de Itajaí a 200 km. Integra a Bacia do Rio Iguaçu, no Alto Iguaçu, sendo na margem direita o rio Negro um de seus principais afluentes e em cuja sub-bacia encontram-se extensas regiões de várzeas inundáveis.

O rio Negro, neste trecho, tem qualidade da água avaliada pelo IAP como classe 02, ou seja, pode ser utilizada para o consumo desde que tratada, e liberada para o lazer. A região de Rio Negro caracteriza-se por ter um clima subtropical. A temperatura média registrada é de 17°C, a média-máxima é de 28°C e a média-mínima é de 6°C. As geadas são frequentes e fortes por ocasião do inverno, ocorrendo entre os meses de abril e agosto.

Dados do IBGE

Área da unidade territorial – 2015 604,138 km² Estabelecimentos de Saúde SUS 20 estabelecimentos Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 (IDHM 2010) 0,760 Matrícula – Ensino fundamental – 2015 3.851 matrículas Matrícula – Ensino médio – 2015 1.895 matrículas Número de unidades locais 1.130 unidades Pessoal ocupado total 8.678 pessoas PIB per capita a preços correntes – 2014 29.169,42 reais População residente 31.274 pessoas População residente – Homens 15.570 pessoas População residente – Mulheres 15.704 pessoas População residente alfabetizada 27.567 pessoas População residente que frequentava creche ou escola 10.079 pessoas População residente, religião católica apostólica romana 24.767 pessoas População residente, religião espírita 385 pessoas População residente, religião evangélicas 5.024 pessoas Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural 491,67 reais Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes – Urbana 536,67 reais Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Rural 1.588,70 reais Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio – Urbana 2.471,85 reais

Veja todas as informações no site do IBGE: http://cod.ibge.gov.br/5O1

Prefeito:

Milton José Paizani (PSDB)

Vice-prefeito:

James Karson Valério (PSDB)

Vereadores (em ordem alfabética):

Dr. Rodrigo (PSD)

Elcio Colaço (PTB)

Gari (PSDB)

João Peludo (PROS)

Luiz Pimentel (PP)

Odair Chiquinho (PSC)

Professor Alessandro (PSC)

Professor Mauricio Valério (PDT)

Sidney Wolter (PSDB)

Fontes: