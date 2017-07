Campo do Tenente recebe mais uma viatura para Polícia Militar

As viaturas fazem parte do pacote de 1.470 veículos que o governo estadual adquiriu

O prefeito Jorge Quege, recebeu nesta ter√ßa-feira, mais um importante refor√ßo para a seguran√ßa p√ļblica do munic√≠pio, uma viatura Fiat/Palio Adventure.

As viaturas fazem parte do pacote de 1.470 ve√≠culos que o governo estadual adquiriu. ‚ÄúEste √© o maior lote de viaturas adquiridas pelo governo na sua hist√≥ria. O compromisso do governo na reestrutura√ß√£o da seguran√ßa p√ļblica √© demonstrado mais uma vez com a entre de novos ve√≠culos para as pol√≠cias‚ÄĚ, disse o governador.

Para o prefeito Jorge Quege a nova viatura √© uma grande conquista, pois vai colaborar no policiamento ostensivo bem como proporcionar mobilidade e agilidade para os trabalhos de seguran√ßa, o prefeito ainda lembra que a busca por recursos para seguran√ßa p√ļblica da cidade √© constante e est√° sempre como prioridade em seus trabalhos.

A amplia√ß√£o da frota faz parte do programa Paran√° Seguro, criado para oferecer condi√ß√Ķes adequadas de trabalho para as pol√≠cias. As viaturas ser√£o entregues para unidades das pol√≠cias em Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel, Maring√°, Apucarana, Toledo, Corn√©lio Proc√≥pio, Pato Branco, Jacarezinho, Campo Mour√£o, S√£o Jos√© dos Pinhais, Colombo, Lapa, Paranagu√°, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltr√£o, Foz do Igua√ßu e Paranava√≠ e Rio Negro.