Apesar do dia chuvoso, Campo do Tenente obteve boa participação no Dia do Desafio 2017, já que 36,49% da população tenenteana, (mais de 2.850 pessoas) praticaram alguma atividade física na última quarta-feira dia 31 de maio.

Campo do Tenente saiu vitorioso da disputa com o município de Torrinha-SP que alcançou 33,39% da população.

Parabéns a todos que de uma forma ou outra contribuíram para esta vitória!