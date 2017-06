Cleomar representou Campo do Tenente em importante reunião da Assomec

O vice prefeito de Campo do Tenente, Cleomar Komarchewski, participou no dia (11) no Salão Brasil da Prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico, da reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec) para discutir soluções integradas de combate à crise econômica do País. Também estiveram na pauta outros assuntos importantes como: governabilidade nos municípios; data base dos servidores; reforma administrativa; plano de carreira dos municípios; gestão financeira e a situação nacional.

O prefeito de Fazenda Rio Grande e presidente da Assomec, Márcio Wozniack, propôs um documento único que marque o posicionamento das Prefeituras frente à crise. “Sou solidário a achar as soluções em conjunto, esse é mais um projeto que pode integrar os municípios da Região Metropolitana de Curitiba”.

Participaram da reunião também, vários secretários municipais dos municípios pertencentes a Assomec.