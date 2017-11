Miss Campo do Tenente e Rainha da Maçã 2017 são eleitas

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 04/11/2017

Compartilhar no Facebook

Muita expectativa e belas jovens garantiram a edição 2017 do Miss Campo do Tenente e Rainha da Maçã, o evento que já é tradição levou grande público em frente ao palco para torcer pelas favoritas.

O concurso aconteceu na noite de sábado, 28 de outubro e movimentou a sociedade tenenteana. Taisa Miranda foi eleita Miss Campo do Tenente e Laiza Arruda, eleita a Rainha da Maçã.

Nove belas candidatas disputaram o título de Miss Campo do Tenente, Rainha da Maçã, Miss Simpatia, primeira Princesa e segunda Princesa, levaram o título e agora representam a beleza do município.

O evento foi realizado por Mônica Coutinho tendo o apoio do jovem Tharick Machado e da miss 2015 Loriane Mlenek. As candidatas foram apresentadas ao público e também aos seis jurados, que analisaram cada uma das garotas com muita atenção, onde a graça e a beleza desfilou na passarela.

Taisa Miranda é eleita Miss Campo do Tenente e Laiza Arruda é eleita Rainha da Maça; eleita 1ª princesa; Suzilaine da Silva Mariana Machado eleita 2ª princesa e Paola Sueki a Miss Simpatia.

Este ano contamos também com o concurso garota Campo Lama 1 edição tendo a ganhadora Keila Kuhl em segundo lugar: Nathalia e em 3 lugar: Taina Azevedo.