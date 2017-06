Programa de investimentos de Campo do Tenente soma mais de R$ 4 milhões em apenas cinco meses

Desde o início de seu mandato, a atual gestão municipal de Campo do Tenente busca novos investimentos para o desenvolvimento do município. Entre estas ações está a busca de recursos nas esferas estadual e federal, através de emendas de Deputados e adequação e participação em programas de incentivo e concessão de créditos especiais.

Entre janeiro e maio do corrente ano, o município foi contemplado com mais de R$ 4 milhões em novos investimentos e aquisições, além dos demais projetos que ainda estão em tramitação. Entre as principais ações estão a revitalização e construção das praças municipais, construção da casa da cultura e auditório, investimento quase dois milhões de reais em obras de revitalização, urbanização e melhoria das vias urbanas do município, inclusive com substituição da iluminação da avenida por sistema led, que irá proporcionar melhor iluminação com melhor eficiência energética. Renovação e ampliação da frota com três veículos novos, uma ambulância, um trator, um caminhão e três ônibus escolares além de amis de 100 mil reais para aparelhamento de unidades de saúde.

O Prefeito ressaltou o apoio que vem recebendo dos governos federal e estadual, também à sua equipe e a todos os colaboradores que não medem esforços no trabalho em prol da população de campo do tenente, lembrou também que graças a adimplência do município Campo do Tenente pode participar regularmente de programas e projetos oferecidos aos municípios da Federação.