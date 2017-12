Quitandinha e Campo do Tenente receberão mais de meio milhão de repasse do FPM

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) calculou quanto cada Município deve receber do Aporte Financeiro aos Municípios (AFM), no valor de R$ 2 bilhões. O repasse foi anunciado na noite desta quarta-feira, 22 de novembro, durante audiência do presidente da República, Michel Temer, com o com líder do movimento municipalista, Paulo Ziulkoski, e representantes das entidades estaduais municipalistas.

A entidade aguarda agora a publicação de medida provisória informando aos gestores municipais a data em que o valor será depositado nas contas das Prefeituras. De acordo com Temer, o valor será creditado ainda no mês de dezembro.

A CNM destaca, no entanto, que o valor será distribuído sobre a forma de Participação dos Municípios, porém, o valor será bruto, sem incidência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A entidade destaca ainda que o valor compõe a Receita Corrente Liquida (RCL) e por isso tem a mesma vinculação constitucional de gastos em saúde e educação que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

CONQUISTA

A conquista foi muito comemorada entre os gestores municipais que enfrentam sérios problemas para fechar as contas nas administrações municipais. A CNM reforça que a união, o engajamento e a mobilização dos gestores municipais mostrou que essa é a melhor forma de avançar nas pautas que trazem melhorias aos Municípios.

QUITANDINHA E CAMPO DO TENENTE

O município de Quitandinha receberá R$ 364.566,30. Já Campo do Tenente contará com R$ 182.283,15. No total os dois municípios receberão R$ 546.849,45.

CONFIRA A ESTIMATIVA POR MUNICÍPIO DA REGIÃO:

Rio Negro R$ 486.088,40

Campo do Tenente R$ 182.283,15

Quitandinha R$ 364.566,30

Lapa R$ 607.610,50

Mandirituba R$ 425.327,35

Fazenda Rio Grande R$ 911.415,75

Piên R$ 243.044,20

Agudos do Sul R$ 182.283,15