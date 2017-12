SESC trará projeto Momografia para Quitandinha e Campo do Tenente

Graças a uma parceria entre o Sesc Paraná e as Prefeituras da região, possibilitará a realização do programa Saúde da Mulher, que tem como foco principal a unidade móvel de mamografias, que ficará instalado no pátio da Unidade de Saúde Central.

O projeto será realizado em Quitandinha, com início previsto para segunda quinzena de janeiro e atenderá as mulheres de Quitandinha, Mandirituba, Agudos do Sul e Campo do Tenente.

Segundo a prefeita Maria Júlia, o projeto é tão importante que ela fez questão de trazer para Quitandinha, porque além dele promover a prevenção e salvar vidas de nossas guerreiras; destacou também que a instalação da unidade móvel na cidade, vai gerar uma grande movimentação de pessoas que virão dos outros municípios, promovendo o comércio local.

Os atendimentos serão feitos mediante triagem realizada pelos agentes comunitários de saúde, de acordo com a faixa etária.

Os exames de mamografia serão prioritários a mulheres de 50 a 69 anos de idade.

Já os exames preventivos para mulheres de 25 a 50 anos, serão realizados mediante solicitação médica.

Também serão realizadas ações de Educação em Saúde e capacitação profissional.