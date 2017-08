Alunos do IFSC desenvolvem projeto para substituir tala de gesso na imobilização de fraturas

As talas de gesso de imobilização de fraturas podem estar com os dias contados. Um grupo de alunos do curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Câmpus Canoinhas do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está desenvolvendo um projeto para confecção de imobilizadores em impressoras 3D, para substituição do gesso convencional. Trata-se do ExoCare, projeto criado pelos alunos Daniel Frutos, Diego Nobrega, Aldir Cerutti e Gabriel Moreschi, com orientação do professor Lucas Bueno.

Por ser mais leve e permitir a higienização adequada, este novo modelo de imobilizador traz muito mais conforto aos pacientes, além de ser esteticamente mais bonito. “E como é feito sob medida, ele também auxilia no tratamento”, explicam Daniel, Diego, Aldir e Gabriel.

O ExoCare tem ainda as vantagens de ser ambientalmente sustentável e financeiramente acessível, já que as impressoras 3D e o material adequado são de mais fácil acesso do que antigamente. “O principal desafio da inovação proposta está no software de mapeamento e de criação dos modelos dos protótipos, que é onde entramos, fazendo a conexão com o que estudamos no nosso curso”, contam os alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

O projeto dos alunos do Câmpus Canoinhas está participando de dois concursos de inovação, em que foram classificados para as fases finais: o Desafio IFSC de Ideias Inovadoras 2017 e o 10º Concurso Universitário de Negócios Inovadores do Sebrae/SC. “Estou muito orgulhoso dos alunos e sei que merecem estar na final, pois trabalharam bastante no projeto e estão superando várias dificuldades”, elogia professor Lucas Bueno.