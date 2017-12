Escolas da região são destaques no Prêmio Epagri Escola Ecologia

No dia 14 de novembro foram divulgados os nomes das escolas do Planalto Norte que se destacaram na edição 2017 do Prêmio Epagri Escola Ecologia Márcia Mortari. O projeto vencedor foi “As linguagens do Bambu”, desenvolvido pela unidade de ensino Juliana Tomporoski Krull, do município de Bela Vista do Toldo. Outras três escolas receberam o título de destaque: Emilio Engel, de São Bento do Sul, com o projeto “Valorizando a nutritiva planta erva-mate, o meio ambiente regional e as práticas sustentáveis”; Rodolfo Berti, da São Bento do Sul, com o projeto “Do lixão ao pomar”; e Alberto Wardenski, de Canoinhas, com o projeto “Solo vivo”.

As escolas destaque receberam certificados e prêmios pela participação. A primeira classificada ganhou também uma viagem de estudos para a Floresta Nacional de Três Barras (Flona), realizada pelos alunos no final de outubro. Eles participaram de trilha, conheceram a história da Flona e os trabalhos lá desenvolvidos. No retorno conheceram o Centro de Treinamento da Epagri de Canoinhas e suas unidades didáticas.

O evento de premiação foi no Campus Canoinhas do Instituto Federal de Santa Catarina. Uma exposição de trabalhos relativos aos projetos proporcionou troca de experiências entre alunos das quatro escolas e oportunizou um contato mais estreito com as autoridades e lideranças que prestigiaram o evento. “Cada escola apresentou um resumo de seu projeto, complementado com imagens, explicações detalhadas, apresentações de paródias, dança tradicional cabocla, enfim, foram momentos muito ricos de valorização da cultura de nossa região e do maravilhoso trabalho na área de educação ambiental que é realizado no Planalto Norte”, relata a gerente da Epagri de Mafra, Bernadete Grein.

Participaram do concurso nove escolas na UGT 4, que abrange as regionais da Epagri de Mafra e de Canoinhas. Ao todo, foram envolvidos 2012 alunos. A Comissão de avaliação foi formada por representantes da Epagri, Cidasc, Fatma e Polícia Ambiental. Esse prêmio é executado pela Epagri com apoio financeiro do Programa SC Rural. Desde 2008, é denominado “Márcia Mortari” em homenagem à extensionista da Epagri, já falecida, que realizou um trabalho ambiental de destaque no Alto Vale do Itajaí. O objetivo é premiar as escolas públicas que desenvolvem trabalho de educação ambiental rural visando à construção de sociedades sustentáveis em parceria com a sociedade civil e instituições públicas e privadas.

Bernadete destaca que a emoção dos presentes deixou bem claro que, mesmo com o encerramento do SC Rural, essa atividade de reconhecimento das ações de educação ambiental precisa continuar. “Para isso serão buscadas parcerias, a exemplo da edição 2017, que teve diversos apoiadores além do Programa SC Rural e do IFSC”.