Geração de emprego em julho tem saldo positivo em SC

O segundo semestre começou com resultado positivo na geração de emprego em Santa Catarina. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Ministério do Trabalho, apontam o saldo de 128 postos de trabalho com carteira assinada gerados em julho no Estado, resultado do registro de 71.592 contratações e de 71.464 desligamentos.

O desempenho de julho mostra, ainda, uma melhora significativa em Santa Catarina em relação aos anos anteriores: em julho de 2016, o saldo foi de -5.819 vagas no Estado; e no mesmo mês de 2015, foi de -14.770.

No acumulado de 2017, considerando os sete meses, o resultado é de 21.311 vagas geradas em Santa Catarina, desempenho também superior ao registrado no mesmo período do ano anterior (quando o saldo dos sete primeiros meses era de -13.495).