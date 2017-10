Produtividade de soja de Santa Catarina ultrapassa maiores produtores de Soja do Brasil

A Companhia Nacional de abastecimento (Conab), está publicando o relatório de monitoramento agrícola nacional. O documento destaca informações referente às pesquisas da safra nas diversas culturas. São informações de área plantada e/ou a ser plantada, produtividade, produção, câmbio, exportações, monitoramento agrícola, quadro de oferta e demanda. Consta, também, o acompanhamento de evolução do desenvolvimento das culturas, evolução da colheita e influência climática. Aos resultados das pesquisas empreendidas pela Companhia, em todo território nacional, agregam-se outros instrumentos como: indicadores econômicos nas áreas de crédito rural, mercado de insumos, custos de produção, como também, informes da situação climática, acompanhamento agrometeorológico e espectral e a análise de mercado das culturas pesquisadas.

Segundo apontamento do analista de socioeconomia e desenvolvimento rural, Haroldo Tavares Elias,  do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), com base no monitoramento agrícola nacional, Santa Catarina tem aumentado a eficiência na produção de Soja e obteve uma grande evolução da produtividade de 2012 a 2016, passando de 2.420 kg/ha para 3.341 kg/ha a maior evolução de todos os estados produtores de soja. Os dados apontam que a região de Campos Novos, alcança os melhores índices do estado chegando a 4.200 Kg/ha.

O secretário da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Moacir Sopelsa comemora e destaca que “O resultado demostra a importância do trabalho dos técnicos da Epagri, no aprimoramento das técnicas e tecnologias no campo que agregado ao trabalho dos agricultores fazem com que o estado alcance tamanha eficiência no cultivo e produção de soja”. Sopelsa ressalta que, embora Santa Catarina seja caracterizada por ter em sua maioria pequenos produtores, mesmo assim demonstra a eficiência da agricultura, obtendo a maior produtividade na cultura/soja, em relação a grandes produtores.

Outro dado importante aponta que “Santa Catarina é um dos maiores produtores de sementes de soja do Brasil, possui mais de 100 mil hectares de lavouras destinadas a sementes, ressalta o secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa. A soja ganha cada vez mais espaço em Santa Catarina. Em média a área destinada ao grão aumenta 6% todos os anos e já chega a 706 mil hectares na safra 2017/2018.