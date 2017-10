Unicesumar conta com 25 unidades em Santa Catarina

A Unicesumar, que está entre os 10 maiores grupos educacionais privados do País, está investindo R$ 45 milhões em educação a distância. Atualmente, com a inauguração de cinco novos polos na semana passada, conta com 25 unidades em Santa Catarina. Foram recentemente inaugurados polos nas cidades de Mafra, Canoinhas, Videira, Caçador e Curitibanos. Até o fim do ano, a instituição contará com 30 polos catarinenses. Juntos, esses municípios representam uma população, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de quase 300 mil habitantes.

De acordo com o coordenador dos polos de São Bento do Sul, Lages, Caçador, Videira, Mafra, Canoinhas, Curitibanos e União da Vitória (PR), além de Vacaria e Caxias do Sul (RS), Andrey Schmitt Dantas, está sendo investido quase R$ 1 milhão nas novas sedes educacionais. Mesmo sendo oferecido o Ensino a Distância (EAD), o empresário explica que é necessário disponibilizar uma sede ampla e confortável para os alunos fazerem as provas e estudarem. Por isso, todas elas contam com laboratórios de informática.

Atualmente, os polos de São Bento do Sul, Lages e Caxias do Sul possuem juntos cerca de 3 mil alunos. A expectativa é de, até o fim do primeiro semestre de 2018, chegar a 5 mil estudantes. Serão oferecidos 45 cursos de graduação e 80 de pós-graduação, além de mais de 400 cursos livres.

POTÊNCIA

A Unicesumar conta, atualmente, com 200 unidades de EAD, 100 mil alunos e 3 mil colaboradores. Até o final de 2018, a instituição deve atingir a marca de 500 polos em todo o País. Conhecida em Santa Catarina por seus polos de EAD, mantém quatro campi de ensino presencial no Paraná. Seu corpo docente é formado por mais de 800 professores, sendo 80% mestres e/ou doutores.

Na última avaliação do Ministério da Educação, divulgado em fevereiro, a Unicesumar obteve nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC), pelo sexto ano consecutivo, em uma escala de avaliação de 1 a 5. No ranking dos 149 centros universitários públicos e privados do Brasil, a Unicesumar está entre as 7 melhores. No Guia do Estudante 2017, da Editora Abril, a instituição teve destaque com 19 cursos entre os melhores do País, sendo a instituição da região com mais cursos no Guia.