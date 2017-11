Vestibular de Verão da Udesc divulga locais das provas em oito municípios catarinenses

Nesta segunda-feira (13), a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) divulgou os locais de prova do Vestibular de Verão 2018, que ocorrerá em 26 de novembro, das 9h às 12h30 e das 15h às 19h30. Inscritos para 1.273 vagas de 49 cursos gratuitos e presenciais, os 8.975 candidatos devem conferir, no site oficial, as salas das provas objetivas e de redação.

O vestibular da universidade estadual será realizado nas seguintes cidades catarinenses:

Balneário Camboriú – Escola Presidente João Goulart

Chapecó – Colégio Bom Pastor

Florianópolis – Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), em cinco centros (CCE, CCJ, CCS, CSE e CTC)

Ibirama – Escola Gertrud Aichinger

Joinville – Campus da Udesc (CCT)

Lages – Campus da Udesc (CAV)

Laguna – Campus da Udesc (Ceres)

São Bento do Sul – Escola Estadual Urbana São Bento

VAGAS E COTAS



O número de vagas do vestibular representa 75% do total do próximo semestre, pois as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os únicos cursos que oferecem 100% das vagas pelo vestibular são Teatro e os de Música (Licenciatura e Bacharelado), pois exigem também uma prova de habilidade específica.

A Udesc manterá o sistema de cotas pelo Programa de Ações Afirmativas. Das vagas de cada curso, 30% estão reservadas: 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

CURSOS MAIS PROCURADOS

Na categoria dos não optantes de cota, os três cursos mais concorridos são: Fisioterapia, de Florianópolis, com 29,68 candidatos por vaga; Design Gráfico, também em Florianópolis, com 27,70; e Medicina Veterinária, em Lages, com 25,95.

Entre os candidatos com todo o ensino médio na rede pública, a maior procura é pelas graduações em Medicina Veterinária (60 por vaga), Fisioterapia (53,20) e Bacharelado em Educação Física (30,60), em Florianópolis. Os cursos mais escolhidos pelos candidatos negros são Bacharelado em Educação Física (14 por vaga), Fisioterapia (13,50) e Moda (8), em Florianópolis.

Com descrições disponíveis na página da graduação, os cursos do Vestibular de Verão são oferecidos em:

Balneário Camboriú: Administração Pública e Engenharia do Petróleo;

Chapecó: Enfermagem e Zootecnia;

Florianópolis: Administração (vespertino ou noturno), Administração Pública (matutino ou noturno), Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura), Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Design (Gráfico e Industrial), Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Fisioterapia, Geografia (Licenciatura), História (Bacharelado e Licenciatura), Moda, Música (Bacharelado em Piano, Violino ou Viola, Violão, Violoncelo e Licenciatura), Pedagogia e Teatro;

Ibirama: Ciências Contábeis, Engenharia de Software e Engenharia Sanitária;

Joinville: Ciência da Computação, Física, Matemática, Química, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica);

Lages: Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;

Laguna: Engenharia de Pesca e Arquitetura e Urbanismo;

Pinhalzinho: Engenharia de Alimentos;

São Bento do Sul: Sistemas de Informação e Engenharia de Produção Mecânica.

CONTEÚDO COBRADO

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest) recomenda a todos os candidatos a leitura do edital, do programa das disciplinas, das obras literárias e do calendário.

Na manhã de 26 de novembro, os candidatos terão de responder 50 questões, sendo 14 de Biologia, 14 de Matemática, 14 de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e oito de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). À tarde, haverá redação sobre atualidades, conhecimentos gerais e obras literárias indicadas no programa, além de mais 50 questões: 14 de Física, 14 de Química, 11 de História e 11 de Geografia.

COMO TIRAR DÚVIDAS

Mais informações podem ser obtidas com a Covest pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br. Acompanhe as notícias do vestibular pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter.