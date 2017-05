Atual administração realiza feito histórico para o município de Itaiópolis

No início deste mês, as localidades de Bahia do Itajaí, Nova Esperança, Rio da Louça e Rio do Toldo receberam pela primeira vez na história do município de Itaiópolis, três máquinas trabalhando juntas no patrolamento e reforma das estradas.

“Um feito histórico para o nosso município, já que nunca antes havia acontecido tal atitude por parte de governos passados. Os moradores locais mostram felicidade por tal feito e sentem que pela primeira vez tem os olhos voltados para suas necessidades” – lembrou o atual prefeito Reginaldo.