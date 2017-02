COMTUR de Itaiópolis planeja ações para 2017

No dia primeiro deste mês, membros de entidades que compõem o Conselho de Turismo de Itaiópolis, reuniram-se para planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento turístico do município.

O Conselho Municipal de Turismo de Itaiópolis criado pela lei n° 380 de 03 de agosto de 2010 possui caráter consultivo, normativo e deliberativo, destinado a promover, orientar e fomentar o desenvolvimento turístico no Município de Itaiópolis.

Rege-se segundo normas estabelecidas no regimento interno e tem por objetivo coordenar as atividades decorrentes de todas as iniciativas ligadas à atividade do turismo, sejam originárias do setor privado ou público, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse para o desenvolvimento econômico do Município, preservando-se suas riquezas naturais, a cultura e garantindo a equidade social.

O plano de ação para 2017 será pautado nas 10 (dez) ações prioritárias da oficina de planejamento e roteirizaçao turística, ocorrida em 2016, visando buscar apoio e parceria da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Epagri, governo do estado, governo federal, Associação de Desenvolvimento do Turismo Caminhos do Contestado, Secretaria de Educação, associações culturais, grupos esportivos e a comunidade.

Estiveram na reunião, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Epagri, Associações Culturais, TRADE Turístico, (caracterizado por representantes de atividades comerciais periféricas ligadas direta ou indiretamente à atividade turística), Núcleo Histórico Alto Paraguaçú, Turismo Religioso, Clube de Serviço Social/Lions Clube e Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.