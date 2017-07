Escola Virgílio Várzea de Itaiópolis realiza sua 1ª Mostra de Física

A escola Virgílio Várzea, de Itaiópolis, promoveu, nos dias 29 e 30 de junho, a 1ª Mostra de Física, reunindo trabalhos dos alunos de 1as, 2as e 3as séries do Ensino Médio.

O evento foi realizado no ginásio de esportes da escola, ocupando ainda outras três salas de aula. Segundo o professor de física Anderson Luis Oratz a adesão superou as expectativas. Aproximadamente 280 alunos participaram da feira, reunidos em 78 equipes que apresentaram 120 experiências baseadas nos conceitos da física.

Na quinta-feira (29), a mostra foi aberta apenas para os alunos da escola e, na sexta, toda a comunidade, inclusive alunos de outras oito escolas do município, teve a oportunidade de participar e conhecer as experiências,.

Para o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, o incentivo e o aprendizado são muito maiores quanto os conhecimentos são adquiridos na prática, mudando a rotina escolar e permitindo a troca de experiências.