Inaugurado em Itaiópolis a Sala do Empreendedor

A Prefeitura de Itaiópolis, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae/SC inaugurou no último dia 9 de novembro a Sala do Empreendedor. A inauguração do espaço é a primeira ação concreta do projeto Cidade Empreendedora, que está sendo implantado no município em uma experiência de dois anos. O objetivo é ter um local para capacitar os interessados em empreender e proporcionar um atendimento diferenciado aos pequenos negócios.

A equipe da Secretaria e os técnicos do Sebrae estarão à disposição dos empresários que estão estabelecidos, aos que pretendem abrir uma nova empresa e aos que já estão de portas abertas mas ainda não estão formalizados. “A criação deste espaço mostra a união em torno de um projeto fortalecedor para que cada empresa se desenvolva e cresça cada vez mais forte, diminuindo os riscos de investimento e alcançando o sucesso almejado”, disse o secretário do Desenvolvimento Social e Habitação Luis Sérgio Paes.

Serão oferecidas à comunidade empresarial orientações sobre procedimentos para abertura, alteração e baixa de empresas, legislação do microempreendedor individual, plano de negócio, gestão empresarial e capacitações empresariais, dentre outras. Além disso, o público conta com o apoio de instituições parceiras, como o Sebrae.

Compareceram ao evento o secretário de Administração Maurício Aristides, Jaime Dias do Sebrae, Orides Varella representante da AEI/CDL, Floriani do Banco do Empreendedor, o prefeito Reginaldo Fernandes, vereador Celestino Smangozeski representando a Câmara de Vereadores. Pedro Roberto Decomain, promotor de Justiça e o vice prefeito Álvaro Heilmann.

Para receber o atendimento, basta comparecer à Sala do Empreendedor das 8 horas ao meio-dia ou das 13:30hs às 17 horas. Não é necessário agendar. Caso queira se formalizar como microempreendedor individual, o cidadão deve levar cadastro de pessoas físicas (CPF), endereço da residência e da empresa, identidade e título de eleitor ou recibo de entrega do imposto de renda.