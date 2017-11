Ponte cede no interior de Itaiópolis e ônibus fica preso

Um ônibus que trafegava no interior de Itaiópolis, pela localidade do Rio do Veado, ficou preso em uma ponte de madeira ao tentar atravessá-la. Parte da estrutura cedeu e o coletivo ficou preso, devido a extensão do córrego ser estreita. Ninguém se feriu.

O fato aconteceu no último final de semana, onde na madrugada do último domingo 12/11, o ônibus da empresa Soetur, transportava pessoas para um aniversário na localidade, segundo informações de populares.

As causas da queda do pontilhão ainda não foram completamente esclarecidas, o motorista informou as pessoas que ajudaram no resgate, que ao passar pela ponte normalmente, a mesma simplesmente cedeu e o ônibus ficou preso em toda a sua extensão.

Já segundo informações extraoficiais de colaboradores do executivo, a ponte não apresentava problemas, muito menos em sua estrutura e acharam estranho a ponte simplesmente ceder pela passagem de um ônibus sem lotação.