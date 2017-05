Prefeito Reginaldo recebe Mauro Mariani lideranças locais

No último dia 09, o prefeito Reginaldo Fernandes recebeu em seu gabinete a visita do deputado Mauro Mariani (PMDB), acompanhado de lideranças locais do partido. Durante o encontro o prefeito expôs as maiores necessidades do município, dentre outros apelos da população itaiopolense. O deputado Mauro Mariani ficou a disposição e fará o possível para ajudar as necessidades de Itaiópolis, especialmente nas áreas de desenvolvimento, cultura e turismo, apoiando também a volta da festa do Boi Ralado no ano de 2018, comemorando o centenário da cidade.

O deputado disse ter aprovado duas emendas parlamentares, uma no valor de R$ 150 mil a ser utilizada na aquisição de equipamentos para o Hospital Santo Antônio e uma de R$ 350 mil para a aquisição de uma escavadeira hidráulica para a Prefeitura, bastando tão somente a municipalidade encaminhar os respectivos projetos e negativas para receber as verbas.

Mariani, aproveitou a vinda a Itaiópolis também, para visitar correligionários, reunindo-se na Câmara de Vereadores. Na mesma ocasião, a pedido do membros do diretório do partido, visitou as dependências do Hospital Santo Antônio para ver de perto a situação das instalações físicas do prédio que carece de reformas urgentes.