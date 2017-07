Professores da rede municipal de Itaiópolis tiveram dois dias de capacitação

São inúmeros os fatores que garantem a qualidade de uma escola, porém o dia a dia de sala, onde o professor se faz presente, interagindo e oportunizando a construção de conceitos por seus alunos, tem uma importância significativa no processo educativo.

Para torná-los verdadeiros cidadãos, não bastam somente informações, é preciso que o aluno aprenda a “lidar” com elas, a integrá-las de modo intencional e consciente nas suas relações cotidianas.

Ensinar com competência, para um mundo em constante evolução, envolve uma série de fatores, sem os quais todo o processo educativo fica prejudicado.

O professor, portanto, deve ser o mediador entre o aluno e o conhecimento, deve ser um profissional formador, reflexivo, consciente da importância do seu papel, comprometido com o processo educativo, integrado ao mundo de hoje, responsável socialmente pela formação do cidadão e, principalmente, um eterno aprendiz, aquele que busca “inovar e inovar-se”.

Pensando nisso, a atual administração pública Itaiópolis, ofereceu 02 dias de capacitação, aos professores da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal de ensino na última segunda-feira 17 e terça-feira 18.

A Secretaria de Educação de Itaiópolis entende que quantidade nem sempre é reflexo da qualidade, por isso, optou em capacitar os docentes da rede municipal por 02 dias com intensas reflexões, junto a temas tão relevantes à educação, na companhia de dois expoentes da educação: professores Joel Moser e Alício Schiestel.

Na segunda-feira, os professores tiveram uma palestra com o professor palestrante, Joel Moser, com o tema: O Papel do Educador: as Aprendizagens, o Olhar da Avaliação e o Cuidado com o Mestre que Ensina, Sente e Aprende.

Já na terça-feira, o palestrante foi o professor Alício Schiestel, que abordou o tema: Eu escolhi ser Professor: da Aprendizagem passando pela Avaliação, chegando as minhas Habilidades, Atitudes e Cuidados com o Ser.

E os demais dias? Serão ótimos dias para reflexão!

Nesse período de recesso (19/07/2017 até 28/07/2017), dê a você mesmo um tempo para corrigir o curso da vida, para redefinir estratégias, revisar metas. Continue mantendo o foco.

“Trabalhar com uma equipe tão especial quanto esta, nos faz acreditar que a educação não é utopia, é o único caminho para a transformação da sociedade”, enfatizou o prefeito Reginaldo Fernandes Luis.

Ao final do evento, a Secretaria Municipal de Educação e Esportes, desejou a todos os professores presentes, um bom e merecido descanso, para que juntos retornemos, demo-nos as mãos e caminhemos juntos, fazendo do segundo semestre, uma caminhada em busca da excelência. Enfatizou a Secretaria de Educação.