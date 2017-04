Tão sonhada fábrica de ração será instalada em Itaiópolis

Voltando no tempo, em junho do ano de 2008 a população de Itaiópolis ouvia rumores da instalação de uma fábrica de ração nas proximidades do frigorífico de aves, as margens da rodovia Br-116, no aceso do município. Um mega investimento que se fazia necessário para aumentar a produção de aves no município e também a sua economia, gerando assim dezenas de empregos. Mas, passaram-se quase dez anos e ninguém jamais ouviu, ou viu fábrica alguma de ração em Itaiópolis.

Porém, na última semana o prefeito Reginaldo Fernandes recebeu a visita da equipe JBS Foods num encontro na manhã de sexta-feira (7) em seu gabinete, juntamente com o secretário da Indústria e Comércio Sérgio Batista Paes, reunidos com a equipe da JBS Foods, que já possui uma empresa na cidade de Itaiópolis. O assunto falado, a concretização de trazer para a nossa cidade, a instalação de uma fábrica de ração.

Gerando mais economia ao município, certa de 20 toneladas de ração semanais, centenas de empregos aos munícipes além também de aumentar a produção de aves na fábrica já instalada em Itaiópolis. Muitas partes sobre o assunto foram acertadas e ambas as partes, tanto a Prefeitura Municipal como a empresa JBS estão de pleno acordo dos benefícios que tal instalação trará aos munícipes. A doação do terreno para a construção da fábrica já foi feita pela Prefeitura, a terraplanagem do terreno já está sendo feita, dando assim início ao processo dos projetos de instalação da fábrica de ração em Itaiópolis, sem dúvidas gerando trabalho e renda para os cidadãos itaiopolenses, um benefício para todos.