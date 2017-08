Unidade móvel do Senac em Itaiópolis oferece cursos na área da gastronomia

A Unidade Móvel do Senac já está instalada em Itaiópolis. Fruto de uma parceria entra a Prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial a unidade móvel disponibilizará cursos voltados para a gastronomia trazendo qualificação para o segmento.

O objetivo em trabalhar com cursos nesta área é o projeto de regionalização para resgatar a cultura local através das suas comidas típicas.

As atividades na unidade móvel iniciaram nesta segunda-feira (31) e vão até o dia 3 de setembro. Serão oito cursos oferecidos para as famílias cadastradas no bolsa família que já fizeram sua inscrição na Secretaria Municipal de Assistência Social.

OUTROS CURSOS

Além dos cursos de gastronomia o Senac traz outros dois cursos de qualificação, o de trabalhador doméstico e o de cuidador de idosos. As matrículas para estes dois cursos estão abertas e pode ser feitas na Secretaria de Assistência Social.Os dois cursos serão ministrados no CEI – Centro Educativo de Itaiópolis, o de cuidador de idosos começa no final de agosto e o de trabalhador doméstico no início de setembro. Ambos os cursos terminam em dezembro.