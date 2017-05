Vem aí a caminhada ecológica cultural em Itaiópolis

Membros do COMTUR – Conselho Municipal do Turismo reuniram-se na última quarta-feira 10. Entre os assuntos discutidos está a programação de eventos dos Departamentos de Cultura e Turismo, com destaque para a Caminhada Ecológica e Cultural em Iracema, programada para o dia 25/06/2017, com inscrição gratuita, café da manhã e almoço típico por adesão.

O trajeto conta com 9.2 km, onde se desenvolverá caminhada contemplativa. O início da caminhada será às 7:30hs e o término as 13:00hs. O local da saída e chegada será na Paróquia Sagrada Família de Iracema.

Eventos como este são apoiados pelo COMTUR, uma vez que contribuem para divulgar a riqueza cultural e natural de nosso município e atrair turistas.