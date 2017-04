47ª Corrida Rústica Wilson Buch acontece nesta segunda-feira

Compartilhar no Facebook

No feriado de 1º de maio em que se comemora o Dia do Trabalhador acontece em Mafra a tradicional corrida pelas ruas centrais do município: a 47ª Corrida Rústica Wilson Buch “Centenário de Mafra”.

Ao todo foram realizadas 850 inscrições entre adultos e crianças. Os adultos puderam escolher entre os percursos de 5 ou 10km. Já o percurso infantil será de 2.500m para atletas de 11 a 15 anos e um percurso menor de 1.200m para crianças de 6 a 10 anos.

A largada e chegada acontecem na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Avenida Coronel Severiano Maia, s/n. A largada da categoria principal – masculino e feminino – 5 e 10km – será às 8h30. Já a criançada larga após o término da prova dos adultos. O tempo máximo para concluir a prova será de 1h30.

RETIRADA DOS KITS

De acordo com o regulamento, a retirada de kits de quem se inscreveu deverá ser feita individualmente no dia 30 de abril, das 10h30 às 18 horas, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. O participante deverá ainda apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento original. A retirada de kits por terceiros somente mediante apresentação de documentação original e confirmação de inscrição.

PREMIAÇÃO

Todos os atletas inscritos regularmente na prova que cruzarem a linha de chegada recebem uma medalha de participação. A classificação nas categorias será dada pelo ano de nascimento. Para a 47ª edição a Prefeitura de Mafra está ofertando aos vencedores, prêmios no valor de R$ 14.200,00 mais troféu, a serem divididos entre as categorias adultas (acima de 15 anos), sendo para o percurso de 10km: 1º lugar R$ 300,00, 2º lugar R$ 200,00 e 3º lugar R$ 100,00. Para o percurso de 5km: 1º lugar R$ 150,00, 2º lugar R$ 100,00 e 3º lugar R$ 50,00. Já

para 2.500m e 1.200m serão ofertados troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria. O campeão geral (masculino e feminino) da prova de 10km receberá o prêmio maior, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mais troféu. Na de 5km, o campeão geral (masculino e feminino) receberá o prêmio, no valor de R$ 200,00 mais troféu.

ORGANIZAÇÃO

A realização é da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Cultura/Departamento Municipal de Esportes. A coordenação do evento é da Capis Locações e Eventos. Apoiam o evento as Secretarias Municipais de Mafra, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Mafra), UnC-Mafra (Curso de Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física), Auto Pista Planalto Sul e ALL – América Latina Logística.

INFORMAÇÕES

Mais informações podem ser obtidas no Departamento Municipal de Esportes pelo telefone (47) 3642-0488 ou pelo e-mail: esportes.mafra@hotmail.com

SERVIÇO

47ª Corrida Rústica “Centenário de Mafra”

Data: 1º de maio de 2017 – Segunda-feira

Horário: 8h30 Categorias Principais.

Local: largada e chegada na Praça Ferroviário Miguel Bielecki