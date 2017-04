Agentes Penitenciários de Mafra e Canoinhas são capacitados

A Academia de Justiça e Cidadania (ACADEJUC), órgão de ensino e formação da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), realizou nesta sexta-feira (28) mais uma capacitação para habilitação de operadores em SPARK/TASER para os Agentes Penitenciários das unidades de Mafra e Canoinhas. Seguindo a política institucional, foram convidados os interessados das instituições de segurança pública local para participação. O evento contou com a participação de operadores da Polícia Militar de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Militar do Paraná e Polícia Rodoviária Federal.

A capacitação foi ministrada pelo Setor de Armamento e Tiro (SAT) da Gerência de Ensino e Formação da ACADEJUC, tendo como instrutores Agentes Penitenciários Catarinenses habilitados para instrução seguindo as Diretrizes da SENASP e em consonância com a Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014.

A utilização destes equipamentos de incapacitação temporária é fundamental para garantia da ordem e disciplina prisional, contenção de distúrbios intra e extra muros, garantido a efetivação das ações de justiça e cidadania.

A ACADEJUC através do Setor de Gerenciamento de Armas e Munições (SEGARM), já disponibilizou estes equipamentos para mais de 90% das unidades prisionais, e aguarda a autorização do Exército Brasileiro para aquisição de novas unidades, que serão distribuídas pelo Estado de Santa Catarina a fim dar continuidade à formação técnica voltada para a garantia da atuação humanizada e cidadã dos operadores do sistema penitenciário, no cumprimento de sua desafiadora missão junto a Execução Penal na custódia legal de pessoas privadas de liberdade.

* Com informações de Leandro Antônio Soares Lima (Secretário Adjunto da Secretaria de Justiça e Cidadania)