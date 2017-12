Ampliação da UTI do hospital de Mafra será inaugurada neste sábado

Na tarde deste sábado (16), às 14h30, o Hospital São Vicente de Paulo receberá o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD) e o Secretário de Estado da Saúde, Dr. Vicente Augusto Caropreso, para celebrar a inauguração da nova ala de Unidade de Terapia Intensiva com mais 10 novos leitos de UTI, capacidade para mais de 900 internações anualmente, além de gerar, quando estiver em funcionamento, emprego e renda para mais de 50 pessoas.

A obra, que foi concluída em tempo recorde, consiste numa parceria entre o Hospital São Vicente de Paulo e o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde e a Agência de Fomento de Santa Catarina (Badesc) para atender às necessidades da instituição e da comunidade de Mafra e demais municípios do Planalto Norte de Santa Catarina, que conta com os serviços oferecidos pelo HSVP.

A solenidade – que será realizada nas dependências do hospital – terá a presença de lideranças políticas, empresariais, hospitalares, sindicais, imprensa, além da Diretoria, Conselho Fiscal, funcionários, médicos, amigos e colaboradores do Hospital, que entendem a importância da obra para a comunidade de Mafra e região. O evento é aberto ao público e conta com visita acompanhada às dependências do Hospital São Vicente de Paulo, após o ato de inauguração da nova ala de UTI.