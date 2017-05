Conscientização foi o objetivo da mobilização contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Com panfletagem na praça Lauro Müller e no Posto Fiscal da BR-116 a Assistência Social/CREAS de Mafra distribuiu material para os motoristas

O “não” ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescente foi lembrado na última quinta-feira, 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – pela Secretaria Municipal de Assistência Social/CREAS. Por meio de ações de panfletagem, o evento teve o objetivo de chamar a atenção da sociedade para um crime que ainda afeta milhares de crianças e adolescentes.

Durante o dia, a Secretaria, com apoio de órgãos como Polícia Militar e Rodoviária Federal se mobilizou para entregar a motoristas e pedestres o panfleto alusivo à data contendo o slogan “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”, além de várias informações sobre o assunto, bem como os telefones para denúncia. A ação aconteceu em dois períodos, das 9h30min às 10h30min e das 14h30min às 15h30min na Praça Lauro Müller e também Posto Fiscal da BR-116, Km1. Também foi apresentado teatro educativo com a peça “Vem Ver Maria”, nas EMEF Campo da Lança e EMEF São Lourenço. Elas receberam palestra sobre do tema da campanha, que foi organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

A secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, destacou a importância da conscientização das pessoas sobre o tema da campanha. “É o momento de divulgarmos para o maior número de pessoas. Pedimos que estas, quando se depararem com quadros de violência contra crianças e adolescentes, que denunciem, que nos procurem ou ao Conselho Tutelar”, declarou, lembrando que comportamentos de crianças fora da normalidade podem esconder algum tipo de problema ou abuso.

NÚMEROS

De acordo com dados do CREAS, foi registrado em Mafra no primeiro quadrimestre deste ano o encaminhamento de 22 crianças e adolescentes, vítimas de algum tipo de violência. Para atendimento dessas ocorrências conta com uma equipe de profissionais composta por 2 Psicólogas, 1 Assistente Social, 1 Coordenadora, 1 Motorista, 1 Auxiliar de serviços gerais e 2 Estagiárias. O CREAS fica localizado na Rua Tupinambás, nº 100, com atendimentos de segunda-feira a sexta-feira das 8h as 12h e das 13h30min as 17h.

COMO DENUNCIAR

Para proteção das crianças e adolescentes em situação de risco, além da prevenção, é preciso que os casos sejam denunciados. Portanto, em qualquer suspeita de caso de violência sexual infantil, o cidadão deve procurar o conselho tutelar (3642-4734), as delegacias especializadas, as polícias militar (190), federal ou rodoviária e/ou ligar para o Disque Denúncia Nacional, de número 100.