Escola Professor Mario Goeldner realiza I Feira de Interação com a Comunidade escolar

No último sábado (10), aconteceu a primeira “I Feira da Interação da comunidade na Escola Municipal de Educação Básica” da EMEB Professor Mario de Oliveira Goeldner. O evento foi promovido com o objetivo de interatividade e troca de conhecimentos entre os estudantes da unidade e a comunidade escolar, a qual teve a oportunidade de conhecer e aprender um pouco mais sobre as atividades realizadas no primeiro semestre.

Foram vários os projetos desenvolvidos e que ainda estão em processo de construção. Com cerca de 500 participantes entre alunos, professores, pais e demais parceiros da comunidade, a mostra de trabalhos se destacou pela busca das diferentes possibilidades de formação social, cognitiva e emocional, além de abrir espaço para a recreação.

ESCOLA E COMUNIDADE

O diretor da escola, Ricardo Bergamini explicou que o evento desenvolvido na coletividade “trouxe a integração daquilo que a escola é em consonância do que a comunidade disponibiliza”. Para tanto, a escola contou com os seguintes parceiros: APP, Sesc, Afubra, Proerd – Polícia Militar de Mafra, WestRock, Auto-Pista Planalto Sul, Epagri, secretarias municipais de Educação, Esporte e Cultura, Administração, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. “A possibilidade em fortalecer as parcerias com o dinamismo para continuar a manter e desenvolver melhores condições educacionais, nos faz acreditar que por meio da cultura e educação há a transformação de pessoas”, disse o diretor. Ele reforçou ainda que “são os pequenos atos do cotidiano que fazem a grande diferença: os professores que com categoria fazem de seu profissionalismo e competência a diferença na unidade escolar”.