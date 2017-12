Inaugurada a nova ala do Hospital São Vicente de Paulo com 10 leitos de UTI

Neste sábado (16) foi inaugurada a nova ala da UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra. A ampliação conta com 10 novos leitos e capacidade para mais de 900 internações por ano. A obra é uma parceria entre o Hospital São Vicente de Paulo e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e da Agência de Fomento de Santa Catarina (Badesc). O investimento do InvestSaúde (Fundo Catarinense de Apoio à Saúde) foi de R$ 2,8 milhões, entre instalações e equipamentos.

“O Hospital conta com uma estrutura de ponta, com equipamentos modernos e está se transformando em um hospital polo da região para os atendimentos de alta complexidade, facilita o acesso da população e desafoga o trabalho de outras unidades que acabavam tendo que absorver essas demandas”, disse o governador Raimundo Colombo.

O presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Valdecir Valoja de Collo, reforçou a importância da parceria que possibilitou ampliar a UTI. “É um avanço significativo para Mafra e toda a região, possibilitando que um maior número de pacientes tenham atendidas suas necessidades rapidamente e por um serviço de qualidade”, ressaltou Collo.

NOVA ALA HOMENAGEIA IRMÃ CÂNDIDA MUNARO

Cândida Munaro pertenceu à Ordem Filhas de Caridade São Vicente de Paulo, instituição religiosa que fundou o Hospital, em 1950. Irmã Cândida morou no próprio Hospital e, além da religiosidade, dedicou a vida ao atendimento dos pacientes.