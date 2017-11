Inscrições para os cursos gratuitos do CEDUP iniciam no próximo dia 16

Compartilhar no Facebook

O ano de 2018 pode ser de muito estudo e capacitação. Aproveite os cursos técnicos gratuitos que o CEDUP Mafra oferece. As inscrições iniciam no próximo dia 16 e encerram no dia 29 de novembro.

CURSOS OFERECIDOS E DURAÇÃO:

Enfermagem (1 ano e meio)

Recursos Humanos (1 ano)

Segurança no Trabalho (1 ano e meio)

Logística (1 ano)

Vendas (1 ano)

Os cursos são gratuitos e reconhecidos pelo MEC.

As aulas ocorrem de segunda à sexta-feira das 18h30 às 22h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Cópia autenticada do histórico escolar do Ensino Médio

Cópias:

RG

CPF

Certidão de casamento

Comprovante de residência

Carteira de vacinação

Foto 3×4

Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal.

Mas informações podem ser obtidas através do telefone (47) 3647-0564. O CEDUP atende das 15h às 21h.