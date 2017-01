Produtor rural deve ficar atento ao prazo para prestação de contas

O setor de Bloco de Notas da Prefeitura de Mafra comunica que os produtores rurais que não prestaram contas das notas fiscais do ano de 2016, deverão trazê-las com a máxima urgência até o dia 27 de fevereiro, evitando assim problemas com a Receita Estadual. Vale lembrar que devem ser apresentadas somente as notas emitidas no ano de 2016.

O Bloco de Notas fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 85, próximo aos Correios. Atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 14 horas. Mais informações pelo telefone (47) 3642-7113.