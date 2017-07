Transporte escolar de Mafra ganha dez novos veículos

Na quinta-feira (13), o departamento de licitação da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Mafra, realizou abertura da Licitação (058/2017), na modalidade – Pregão Presencial (menor preço), para aquisição de 10 novos veículos. São dois ônibus e oito micro-ônibus (modelos FNDE, zero quilômetro e fabricação 2017), destinados a divisão de transporte escolar, da Secretaria Municipal de Educação e adquiridos com recursos oriundos do Fundo Municipal de Educação de Mafra num investimento total de R$ 2.4 milhões.

Após a fase de lances, houve a divulgação do resultado classificatório do processo licitatório, que teve como vencedora a empresa Breitkopf Caminhões Ltda, que atendeu a todas as exigências do processo. “Os novos veículos são modernos e confortáveis e vem reforçar a nossa frota escolar, oferecendo mais comodidade e segurança aos alunos da rede municipal de ensino”, observou o prefeito Wellington Bielecki.