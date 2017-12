Vencedores do concurso educacional “Centenário de Mafra” são premiados

As alunas Alice Aparecida Herbst Brüske, do 4º ano da EMEB Avencal do Saltinho e Elaine Jankovski, do 5º ano do CEMMA receberam na tarde de quarta-feira (13), uma bicicleta como premia pelo melhor desenho e melhor frase, respectivamente, do concurso educacional “Centenário de Mafra”. O concurso visou incentivar a pesquisa sobre a criação e o desenvolvimento do Município de Mafra.

A premiação aconteceu no Fórum da comarca e os prêmios foram doados pelo judiciário e Associação dos Serventuários e Auxiliares de Justiça de Mafra. O Juíz de Direito da 2ª Vara Civil, Dr. Rafael Salvan Fernandes disse ser uma honra poder participar da entrega da premiação, principalmente pela importância da promoção que tratou do centenário de Mafra e pelo cunho educacional inserido. “Eventos culturais que incentivam os jovens a desenvolverem a prática da escrita e dos trabalhos artísticos são muito importantes. Essa idéia foi ótima”, declarou referindo-se ao concurso. Entusiasta desse tipo de iniciativa parabenizou as jovens vencedoras. “Vocês fizeram um trabalho muito legal. Obrigado por participarem e continuem a se dedicando”, concluiu.

PARCERIA PRODUTIVA

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado agradeceu em nome do Prefeito Municipal pela parceria com a Assejuma. “Ficamos muito felizes com a parceria”, declarou e lembrou o momento em que o presidente da entidade procurou a secretaria para propor um trabalho em conjunto os 100 anos de instalação do Município e da Comarca- que aconteceu de forma simultânea. Estela parabenizou as alunas vencedoras e agradeceu a todos os participantes e apoiadores.

O concurso educacional “Centenário de Mafra” foi uma realização da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com apoio da Assejuma e Fórum de Mafra, que doou duas bicicletas. O concurso aconteceu como parte dos festejos do centenário do município. A frase vencedora foi: “Mafra alcançou muitos objetivos e muitos ainda vai alcançar, essa pequena cidade tem muita história para contar.Conhecida como a Pérola do Planalto Catarinense, seus 100 anos completou, e por isso comemorar eu vou”.