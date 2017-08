Vigilância Sanitária de Mafra faz balanço do primeiro semestre do ano

Compartilhar no Facebook

Como forma de lembrar a população sobre a importância da manutenção da saúde pública no município, a Vigilância Sanitária de Mafra (VISA) fez um balanço de suas ações neste primeiro semestre do ano.

Composta por uma equipe formada por 10 pessoas – um coordenador, sete fiscais e mais dois servidores administrativos –, o órgão tem a função de orientar, inspecionar e fiscalizar ações que envolvem questões relativas à água, alimentos, estabelecimentos de saúde, medicamentos, saneamento ambiental, entre outras. Para a equipe, “o foco da VISA é fiscalizatório em prol do consumidor e da saúde pública”.

VISA EM NÚMEROS

De acordo com os dados da VISA de Mafra, no primeiro semestre deste ano foram emitidos 2248 alvarás, 24 autos de infração, 63 autos de intimação, além de 70 recebimentos de denúncias. “Quando visitamos um estabelecimento e o inspecionamos, emitimos um relatório, pontuamos as irregularidades e orientamos o proprietário para adequá-lo à legislação vigente. É uma fiscalização inicialmente orientativa”, explicou a equipe.

25 ANOS EM MAFRA

Desde a criação do Código Sanitário Municipal em dezembro de 1992 a VISA de Mafra vem atuando para o bem-estar da saúde pública no município, por meio de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da comercialização e produção de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde.

Para comemorar o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, a equipe de Mafra ratifica os valores atribuídos a ela como transparência, cooperação e responsabilidade. “A população pode nos procurar para pedir orientações ou denunciar alguma irregularidade que presenciar, mas para este último é importante que a pessoa informe o local e dê referência (endereço, número da casa/estabelecimento, ponto de referência) e venha pessoalmente”, lembrou a equipe.

Serviço:

A Vigilância Sanitária (VISA) de Mafra fica na Rua Gabriel Dequech, ao lado do nº 220, Centro. Horário de atendimento, de segunda à sexta-feira das 7h30 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Telefone: 47 3642-8708.