Ação conjunta entre PM de Papanduva e Mafra resulta em apreensão de arma de fogo com numeração raspada

Numa ação preventiva em conjunto entre os policiais de Papanduva e Mafra, para aumentar a segurança no município papanduvense, por volta das 02 horas da madrugada do último sábado (14/01), realizaram a abordagem de um veículo suspeito na Rua Tenente Ary Rauen no centro daquela cidade.

Durante busca pessoal e veicular, foi localizado e apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e duas cápsulas deflagradas e ainda com numeração raspada.

O motorista do veículo que estava de posse ilegal de arma de fogo, foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia da Policia Civil de Papanduva, para as providencias cabíveis.