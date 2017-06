Assaltantes de comércio presos em flagrante pela PM de Mafra

A rápida ação da Policia Militar de Mafra, tirou de circulação dois assaltantes, sendo um de 22 anos e outro de 19 anos, onde tinham assaltado um estabelecimento comercial na Vila Ivete.

Esta ocorrência foi na noite da última sexta-feira, onde por volta das 21h40min a Policia Militar de Mafra foi acionada, para comparecer a Rua Vereador Antenor Rauen na Vila Ivete.

No local foi constatada a veracidade dos fatos, onde dois elementos usando moletons com capuz adentraram ao referido estabelecimento comercial, renderam um funcionário e deram voz de assalto.

Os assaltantes de posse do dinheiro do caixa e alguns maços de cigarros se invadiram do local. As equipes da PM realizaram rondas atrás dos suspeitos que foram localizados e identificados pela vitima como os autores do assalto.

Com os suspeitos de 22 anos e 19 anos de idade foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma chave “mixa”. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.