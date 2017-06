Assassino de vigilante continua foragido

A Policia Civil de Rio Negro, segundo informações, já identificou o autor do disparo da arma de fogo, que atingiu fatalmente a cabeça do vigilante Edijailton Pinheiro da Costa de 20 anos, mas que continua foragido, desde a noite do crime.

Na noite do último dia 22 de maio, o vigilante sócio proprietário da empresa Falcão da Noite, foi assassinado com um tiro na cabeça, quando realizava rondas, com mais um companheiro de trabalho, na Rua Ancila Domina Muniz no bairro Estação Nova.

Três dos quatro envolvidos foram ouvidos pelo Delegado Sérgio Luiz Alves, menos o assassino que continua foragido desde a noite do crime, onde agora é aguardar a prisão, frisou o delegado.

O suspeito de atirar pelas costas, acertando a cabeça do vigilante tem 25 anos de idade, morador no bairro Estação Nova, onde suspeita-se que esteja escondido em casa de familiares.

A Policia Civil não quis divulgar mais detalhes do fugitivo, para não atrapalhar o andamento das investigações.