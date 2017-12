Caminhão colide em poste de iluminação pública na Avenida Nereu Ramos

Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Avenida Presidente Nereu Ramos, em frente ao Moinho Catarinense, para atender a uma colisão envolvendo um caminhão Ford Cargo 2429 com placas de Mafra-SC, que veio a colidir contra um poste da rede elétrica urbana. A causa da batida está sendo apurada.

O motorista do caminhão, de 52 anos de idade, estava no local consciente e orientado, já fora do veículo e caminhando sobre a via pública. O mesmo nada sofreu e após aferição de sinais vitais assinou termo de recusa de encaminhamento para o pronto socorro.

Fotos: Corpo de Bombeiros de Mafra/Divulgação