Mafra registra quatro homicídios em menos de 02 meses

Em menos de 02 meses o município de Mafra já registrou quatro homicídios no ano de 2017, onde a Polícia Civil vai trabalhar na investigação de mais este crime, sendo que a vitima foi encontrada já em óbito, com um ferimento de faca na altura do coração.

A vitima Sergio de Lima de 29 anos de idade, foi encontrada em óbito na manhã deste domingo (11/06), dentro de uma garagem de uma residência, na Rua Rui Barbosa na Vila Clementina, bem ao lado de onde ele morava.

Segundo comenta-se que acerto de contas pelo crime de tráfico de drogas pode ser a causa da morte de Sergio de Lima, o quarto homicídio em Mafra em menos de 02 meses.

Conforme familiares a vitima era um bom homem e trabalhador, mas infelizmente tinha envolvimento com álcool e drogas e já havia sido ameaçado de morte na noite anterior, por causas de drogas e hoje foi encontrado morto, lamentou um familiar.

A Policia Civil através do delegado Wanderson Alves Joana, assumiu o caso na segunda-feira (12/06), onde estão investigando o momento que ocorreu o crime. Pelas marcas de sangue encontradas no local, previne-se que durante a madrugada a vitima foi esfaqueada. Mesmo esfaqueado Sergio possivelmente na tentativa de pedir socorro, correu para os fundos de sua casa, pulou uma cerca e conseguiu caminhar até cair em óbito na garagem de uma residência ao lado da sua.

O proprietário da residência se encontrava em viagem e o corpo de Sergio de Lima de 29 anos de idade, só foi encontrado por volta das 11 horas, com um ferimento de faca na altura do coração que o levou a óbito.

O corpo da vitima foi levado para o IML de S√£o Bento do Sul para pericias e segundo familiares, Sergio de Lima morava sozinho e tinha 10 irm√£os.