Motoqueiro foi abordado e tentar fugir acaba sofrendo queda

Na noite da última quarta-feira, por volta das 22h10min, a equipe da Rotam de Rio Negro em patrulhamento, pela Rua Juvenal Ferreira Pinto no bairro Seminário, foi surpreendida por uma motocicleta com os faróis apagados, vindo a quase colidir frontalmente com a viatura policial.

O condutor em atitude suspeita, onde a equipe da policia ao tentar realizar abordagem, utilizando o giroflex e sirene para o motociclista parasse. O motoqueiro não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, sendo realizado acompanhamento tático.

O motoqueiro ao tentar parar a motocicleta na Rua Maximiliano Wildner, acabou sofrendo uma pequena queda, causando uma lesão na perna direita. A equipe da PM então o abordou e na revista pessoal, não foi achado nada de ilícito junto com o mesmo.

A motocicleta estava sem placa e com o chassi picotado, onde via sistema intranet foi consultada a placa, como sendo HST-8126 e no sistema indica não ser veículo baixado ou com alerta de furto ou roubo.

A equipe constatou que o condutor, estava com visíveis sinais de embriagues e no teste de alcoolemia, constatado o resultado de 0,65 MG/L. A equipe deu voz de prisão ao motoqueiro e o conduziu até a UPA da cidade de Rio Negro, para dar atendimento médico.

Após o atendimento médico o condutor foi encaminhado para a Delegacia da Policia Civil, juntamente com a motocicleta para serem tomadas as medidas cabíveis.