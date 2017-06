Motorista acelera para não ter veículo roubado na Restinga

Compartilhar no Facebook

Na madrugada da última sexta-feira (09/06), por volta das 04 horas a Policia Militar de Mafra, foi acionado para atender uma ocorrência de tentativa de assalto na Jorge Lacerda no bairro Restinga.

Na residência da vitima na João Kuss na Vila Ivete, o mesmo relatou que transitava pela Rua Jorge Lacerda na Restinga, quando foi abordado por um homem de moletom com capuz, o qual desembarcou de um veículo VW/Fusca de cor vermelha e que lhe exigiu a chave do veículo, desferido chutes contra a porta do mesmo.

A vítima declarou para não ser roubado, acelerou bruscamente com seu veículo e ao chegar a casa acionou a Polícia Militar. Foram realizadas rondas, porém nada foi localizado, sendo lavrado o Boletim de Ocorrências.