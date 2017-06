Motorista embriagado colidiu em veículo estacionado e reagiu a prisão

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra na noite da última sexta-feira, por volta das 22 horas, se deslocou até a Rua Elzira Bley Maia no bairro do Passo, para atender um acidente de trânsito com danos materiais.

Este acidente envolveu um veículo Fiat/Strada, o qual estava estacionado na referida via e o motorista de um Ford/Scort veio a chocar-se contra o referido automóvel.

O motorista de 36 anos de idade apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro, sendo lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica.

Ao ser preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool o referido condutor reagiu contra os policiais militares, sendo algemado e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).