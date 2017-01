PM apreende um quilo de maconha em Monte Castelo

Na noite do último dia 02 de janeiro, durante ações preventivas na área central do município de Monte Castelo, na modalidade de barreira policial, a guarnição do Pelotão de Patrulhamento Tático da Gemfa e a guarnição do grupo policial de Monte Castelo, após abordagem de um motociclista, o qual demonstrou nervosismo e dificultou a abordagem, localizou um tablete de maconha com cerca de um quilo, que estava escondido embaixo de suas vestes.

Durante a abordagem, o motociclista ainda tentou fugir, sendo contido pelos policias militares, que realizaram a apreensão do entorpecente e o conduziram para a delegacia de polícia para a lavratura do flagrante.