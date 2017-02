Proprietário flagra ladrão em sua residência

Compartilhar no Facebook

Por volta das 12h30min da última sexta-feira (10/02), a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Ingrácio José Correia, Vila Ivete, onde uma residência foi roubada.

No local em contato com o proprietário ele relatou que ao chegar em casa, avistou um homem correndo com um notebook e adentrou em um veículo de cor escura se evadindo direção ao cemitério municipal.

Foram furtados da residência: 01 TV marca Samsung, 01 videogame Xbox one, 01 motor de barco, 01 antena, 01 notebook, 01 câmera fotográfica Fujifilm e cerca de R$ 300,00 em moedas. Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado.