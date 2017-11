Em parceria, prefeituras constroem ponte no limite de Quitandinha e Agudos do Sul

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 24/11/2017

Em uma parceria in√©dita, relatada pelas prefeitas Maria Julia de Quitandinha e Luciana Teixeira de Agudos do Sul, foi constru√≠da uma nova ponte na divisa dos munic√≠pios, entre a localidade de Rio da V√°rzea e Tabo√£o. A popula√ß√£o que sofria com uma ponte de madeira em situa√ß√Ķes prec√°rias, agora poder√° trafegar com seguran√ßa, em uma nova passagem constru√≠da.

Totalmente diferente da estrutura anterior, que era de madeira, agora a nova ponte entre o rio Taboão, recebeu 21 manilhas de metro em um grande bueiro drenado, com uma estrutura preparada para oferecer segurança aos motoristas e pedestres. Os custos com a obra, maquinários e funcionários foram cedidos através da parceria das duas prefeituras.

O morador da localidade de Tabo√£o, Osmar Russi, destacou a import√Ęncia da obra para a popula√ß√£o local. ‚ÄúUso essa passagem diariamente, e por diversas vezes furei o pneu do meu carro em pregos na antiga estrutura que estava muito prec√°ria. Agora estamos felizes com a nova ponte, teremos mais tranq√ľilidade em passar por ela‚ÄĚ, contou o morador.

As prefeitas confirmaram que percebendo a necessidade, agiram rapidamente em uni√£o para resolver o problema. ‚Äú√Č uma obra que ficou muito bem feita. Ficarei mais tranq√ľila agora, sabendo que as pessoas passar√£o em seguran√ßa por aqui‚ÄĚ, disse a prefeita Maria Julia de Quitandinha. ‚ÄúA uni√£o faz a diferen√ßa. Em uma parceria importante resolvemos o problema, que era uma reivindica√ß√£o da popula√ß√£o‚ÄĚ, contou a prefeita de Agudos do Sul, Luciana Teixeira.