Expressivo público participa da primeira semana da festa do produtor de Quitandinha

O primeiro dia da 13º Festa do Produtor Rural de Quitandinha teve uma expressiva participação com o baile de escolha da rainha, que foi animado por João Luiz Correa e o Grupo Campeirismo. Os jurados definiram as mais belas jovens que representarão a festa e o município no ano de 2017.

Foi eleita como rainha da festa a jovem Taynara Fernandes, da comunidade de Água Clara, como primeira princesa ficou Erica Meister, também da comunidade de Água Clara e como segunda princesa ficou, Agatha Pianowski do centro da cidade.

O segundo dia da festa contou com uma programação bem diversificada. Pela manhã aconteceu a corrida de rua e a 2ª bikefest com participação de cerca de 300 atletas. Já a tarde foi de muita música com o Encontro dos Amigos, que reuniu violeiros locais. A Festa Junina fechou o domingo com chave de ouro, lotando a praça da Bíblia. Os shows da sertaneja Jaque Candioto e do Grupo Tá na Moda animaram o público.

A cidade comemorou 56 anos de emancipação política, com o ato cívico pela manhã, missa campal solene, desfile de máquinas agrícolas e da banda da Polícia Militar. A abertura oficial aconteceu com o encontro de produtores, que reuniu diversas autoridades. Durante a noite o público também acompanhou os show do Grupo Teatino e da Banda The Braus.

O final de semana deve ser muito animado na cidade. No sábado o show de Teodoro & Sampaio e cantores regionais devem atrair um grande público na Praça da Bíblia. O domingo de encerramento ficará por conta da sertaneja Carol Hends, participante do The Voice Brasil e do show nacional de Loubet.

Além da programação musical, o final de semana contará também com a etapa paranaense e etapa cidade de velocross, no Castelo do Matão.