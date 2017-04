Investimento de R$ 700 mil irá modernizar parque de máquinas em Quitandinha

O município de Quitandinha irá receber R$ 700 mil do governo do estado a fundo perdido. A informação é da prefeita Maria Julia, que em audiência no Palácio Iguaçu com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, viabilizou o investimento.

O valor será aplicado na modernização do parque de maquinas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, para aquisição de dois caminhões caçamba e uma carregadeira. “Os novos equipamentos agilizarão os trabalhos do setor e permitirão que as estradas fiquem em melhores condições”, explicou o secretário, Gilson Ribas.

A prefeita Maria Julia comemora as conquistas e explica que o recurso foi viabilizado através de emenda parlamentar. “A parceria com governo tem sino muito importante nesse início de gestão, são grandes conquistas em pouco tempo”, contou a prefeita.

Os recursos recebidos do governo do estado nos primeiros 100 dias de administração da prefeita Maria Julia, são mais de R$ 2 milhões, a fundo perdido, emenda e financiamento. Segundo a prefeita, o valor será investido em pavimentação de vias urbanas e aquisição de maquinários.