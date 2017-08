PM de Quitandinha prende quadrilha que assaltava comércio na cidade

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 03/08/2017

Na semana passada a PM de Quitandinha conseguiu desarticular uma quadrilha que furtava o comércio local, prendendo três mulheres e um homem que conduziam um veículo Golf placas de Curitiba da localidade de Vila Guaira.

O bando já havia atuado em Quitandinha por outras três ocasiões, furtando, mercados, farmácias e lojas na cidade, só que desta vez não levaram sorte, graças ação rápida dos proprietários da loja que perceberam rapidamente a falta das mercadorias acionaram rapidamente a PM que se deslocou até o local e com o auxílio das câmaras da loja e das ruas foi possível reconhecer a ação e o deslocamento dos assaltantes, onde conseguiram efetuar suas prisões encontrando com eles cerca de R$ 3 mil em mercadorias.

Para fazer os furtos, a quadrilha distraia a atenção dos atendentes enquanto as demais se utilizava de uma sacola grande contendo uma caixa de presente, com uma tampa falsa, onde elas rapidamente depositavam os objetos furtados dentro, escondendo as mercadorias roubadas.

As pessoas abordadas foram reconhecidas como as mesmas que já haviam cometido outros furtos no comércio aqui na cidade. Foram encaminhadas para o CIAC sul de Curitiba onde foi deflagrado o flagrante. São eles: Carlos Rodrigo Piza Dias, Maiara Cristina de Oliveira 25 anos, Cinthia Aparecida Clehris e Simone Batista Teixeira 31 anos.